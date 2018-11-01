На гостевых маршрутах Челябинска разваливаются фасады

Прокуратура потребовала отремонтировать фасады домов, расположенных на гостевых маршрутах в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, управляющие компании Металлургического района областного центра игнорируют требования мэрии к эстетике городской среды.

Напомним, в феврале прошлого года мэр Челябинска Евгений Тефтелев подписал постановление, содержащее перечень гостевых маршрутов города. К ним предъявляются особые требования, в том числе касающиеся облика расположенных на них зданий.

Однако проверка, которую провела прокуратура Металлургического района областного центра показала, что ряд управляющих компаний пожелания городских властей пропустили мимо ушей.

В частности, речь об УК ООО «Доверие+6» и ООО «Доверие+8», управляющих 18 многоквартирными домами, расположенными в границах улиц Богдана Хмельницкого, Сталеваров и Дегтярева. Большинство из них было построено в 50-е годы прошлого века.

В ходе осмотра фасадов зданий представители ведомства увидели на них трещины, нарушение кирпичной кладки, отслоение штукатурного слоя, намокание цоколя и отмостки, зарастание отмостки травой и мхом.

В результате прокурор района потребовал от руководства управляющих компаний провести ревизию и ремонт многоквартирных домов на гостевых маршрутах Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.11.18

В молочных сосисках обнаружена скрытая добавка: в «черном списке» – популярные в России бренды. / Колодцы-ямы и пассажиры в лужах: общественники оценили ремонт дорог в Челябинске. / «Докатились»: чиновники придумали новый повод для запрета массовых мероприятий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»