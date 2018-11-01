Каждый пятый детсад Челябинской области переполнен

Поручение президента России об обеспечении дошкольников местами в детских садах решают за счет переуплотнения групп.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные организации, составило в регионе 58 тысяч 988 человек, в том числе детей от 0 до 3-х лет – 58 тысяч 934 ребенка.

Однако поручение президента России Владимира Путина обеспечить каждого ребенка старше 3 лет местом в дошкольном учреждении далеко не всегда решается за счет строительства новых зданий. Так, в Роспотребнадзоре отметили, что в 292 детских садах Челябинской области сохраняется проблема переуплотнения. Это пятая часть всех дошкольных образовательных учреждений в регионе (всего их 1 тысяча 491, из них 11 – негосударственные). «Наибольшее число переуплотненных групп отмечено в возрасте от 3 до 4 лет в городах Челябинской области», – рассказали в надзорном ведомстве.

За 9 месяцев 2018 года введен в эксплуатацию после проведения капитального ремонта 1 детский сад на 80 мест в Коркино; открыта 1 дошкольная группа на 15 мест в Ашинском районе; также было открыто 4 группы на базе дошкольных организаций в Миассе. Ввода объектов нового строительства за данный промежуток времени не проводилось, констатировали в Роспотребнадзоре.

Но это далеко не единственная проблема дошкольного образования на Южном Урале. Так, с января по сентябрь включительно сотрудники надзорного ведомства обследовали 134 субъекта и 149 объектов дошкольных организаций, в которых в 97,3% были выявлены нарушения санитарного законодательства.

За нарушения санитарного законодательства на виновных лиц составлено 190 протоколов об административных правонарушениях, по которым вынесено 165 постановлений в виде штрафа на сумму 918 тысяч рублей, остальные протоколы находятся на рассмотрении.

За не выполнение предписаний 11 дел было направлено на рассмотрение в суды, по 2 из которых, судами было принято решение о назначении административного наказания в виде штрафа, остальные дела находятся на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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