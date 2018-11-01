Неизвестный пригрозил взорвать здание правительства Челябинской области

Полиция оцепила здание правительства Челябинской области после угрожающего звонка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция эвакуировала всех сотрудников здания правительства Челябинской области, расположенного в доме №27 по улице Цвиллинга.

В настоящее время здание оцеплено, в помещениях работают кинологи и сотрудники экстренных и правоохранительных служб.

Как сообщают очевидцы с места происшествия, в правительство позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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