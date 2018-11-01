Челябинские полицейские изъяли алкоголя на полтора миллиона рублей

В Челябинске полиция изъяла более 8 тысяч бутылок немаркированного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на территории города Челябинска в ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поддельных акцизных марок сотрудники подразделений городского управления полиции составили 33 административных протокола за нарушения в сфере реализации алкогольной продукции, изъяли более 8 тысяч единиц алкогольной продукции емкостью около 4 тысяч литров на сумму не менее полутора миллионов рублей.

По результатам двух проверок в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела. Так, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску в помещении торгового павильона, расположенного по улице Горького, выявлен факт хранения и продажи немаркированной в установленном законом порядке алкогольной продукции. Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель организовал в данном павильоне продажу немаркированной алкогольной продукции казахского производства по ценам, значительно ниже официально установленных. Из торгового павильона изъято около 480 единиц алкогольной продукции на сумму более 140 тысяч рублей.

Также сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП «Металлургический» в помещении торгового павильона, расположенного по улице Шоссе Металлургов, выявлен факт хранения и продажи немаркированного алкоголя. В павильоне индивидуального предпринимателя полицейскими обнаружено и изъято около 440 единиц алкогольной продукции, не имеющей соответствующей маркировки, на сумму 130 тысяч рублей.

По данным фактам в ОП «Калининский» и «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также в рамках проводимых мероприятий сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП «Металлургический» УМВД России по Челябинску в помещении торгового бокса по улице Лебединского выявлен факт хранения немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. Из торгового бокса полицейскими изъято около 4 тысяч 700 единиц алкогольной продукции, которая направлена на исследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мероприятия по выявлению фактов преступной деятельности в сфере реализации алкогольной продукции продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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