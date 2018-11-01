Стало известно, кто угрожал взорвать правительство Челябинской области

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в сообщениях о бомбах, заложенных в администрации Советского района Челябинска и здании областного правительства.

Как уже сообщал «Новый День», сообщения о взрывных устройствах поступили в правоохранительные органы сегодня днем. Все находившиеся в указанных зданиях были эвакуированы, помещения проверены, ничего не найдено.

Через несколько часов звонившего задержали. Как выяснилось, мужчина был нетрезв и обижен на чиновников.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.11.18

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