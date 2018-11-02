ММК остается в топ-5 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

ММК сохранил позиции в пятерке крупнейших компаний Урала и Западной Сибири.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», журнал «Эксперт-Урал» опубликовал рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года.

Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири (Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей – включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, – Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия) составлен аналитическим центром «Эксперт» на основе методики, используемой федеральным рейтингом «Эксперт-400». Методика получила заключение PwC.

Участие в рейтинге «Эксперт-Урал-400» не имеет ограничений отраслевого характера: в рейтинге представлены компании практически всех основных сфер экономики. Место компаний в рейтинге определяется путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2017 году. Холдинги, чья материнская организация находится на территории региона, оценивались по консолидированной отчетности.

Магнитогорский металлургический комбинат с выручкой в 2017 году 440 млрд рублей (по МСФО) занял в рейтинге пятое место, тем самым сохранив свои позиции по сравнению с показателями прошлогоднего рейтинга. Это самый высокий показатель среди предприятий и компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору. В федеральном рейтинге «Эксперт-400» крупнейших российских компаний ММК занял 26-е место, а в рейтинг «РБК-500» – 27-е.

Челябинск, Виктор Елисеев

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