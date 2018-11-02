Водителям челябинских автобусов пообещали выплатить долги по зарплате на следующей неделе

Автобусы вышли на линию в Челябинске после обещаний погасить долги по зарплате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, переговоры с забастовщиками вели руководитель ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод и начальник управления транспорта Максим Кичеев.

«Да, действительно, сегодня утром, 2 ноября, некоторые водители автобусов ООО «Городской общественный транспорт» не вышли на линию, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Челябинска. – К инициативной группе приехали ди⁠ректор предприятия Дмитрий Холод и начальник управления транспорта Максим Кичеев. В течение часа они общались с представителями водителей, на встрече были достигнуты договоренности по погашению возникшей задолженности за сентябрь. По нашим сведениям, она возникла из-за задержки в оформлении документов на компенсацию затрат по перевозке льготной категории пассажиров. Глава города Челябинска Евгений Тефтелев проинформирован о сложившейся ситуации, он дал поручение Дмитрию Холоду срочно оформить необходимые документы, деньги на компенсацию расходов в бюджете есть и зарезервированы. Сейчас речь идет о сумме порядка 10 миллионов рублей. В настоящее время, с 9 утра, все автобусы вышли на линию и перевозят пассажиров. Служба организации движения фиксирует лишь небольшое отставание от графика. По достигнутой с представителями предприятия договоренности задолженность перед сотрудниками будет погашена до 8 ноября текущего года. Ситуация находится на личном контроле Евгения Тефтелева».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.11.18

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