Южноуральский школьник до смерти запытал родную бабушку из-за 150 рублей

13-летний южноуралец подозревается в истязаниях и убийстве пожилой родственницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в конце октября в Чесменском районе Челябинской области.

В одном из домов было найдено тело 77-летней женщины-инвалида. Южноуральцы были в шоке от жестокости преступления: пенсионерке нанесли несколько десятков ударов ножом, часть из которых пришлась на глаза, некоторые части тела были отрезаны.

Сначала предположили, что на одинокую женщину напал наркоман. Но потом подозрение пало на 13-летнего внука жертвы, ученика седьмого класса местной школы. По версии следователей, подросток сначала пытал старушку, пытаясь выведать, где она прячет деньги, а потом убил ее. Обыскав жилище, школьник нашел всего 150 рублей, с которыми скрылся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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