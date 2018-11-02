В центре Челябинска закроют движение из-за крестного хода

В центре Челябинска на час приостановят движение из-за крестного хода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, 4 ноября, в День народного единства, состоится общегородской Крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери. В нем примут участие порядка трех тысяч человек.

После торжественного богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, которое будет проходить с 9:30 до 11:00, участники построятся в колонну и пройдут по Свердловскому проспекту к храму Александра Невского на Алом поле, где в 11:45 часов начнется молебен.

На время шествия будет приостановлено движение транспорта. Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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