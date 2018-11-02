«Апельсиновый рай»: сотрудники детдома в Магнитогорске десять лет обворовывали государство

В Магнитогорске сотрудникам детского дома предъявили обвинение в хищении 9 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывшим сотрудниками муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» (Магнитогорск): директору, заместителю директора, главному бухгалтеру и двум бухгалтерам, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге.

По данным следствия, в 2007-2017 годах сотрудники детского дома присвоили более 9 миллионов бюджетных рублей. Для этого они заключали фиктивные договоры с коммерческим организациями на поставку постельных принадлежностей и спецодежды, по которым не было поставки товаров, формально принимали на работу сотрудников, не выполнявших никаких обязанностей, а все средства присваивали. Однако этого им показалось мало, и вдобавок они начисляли себе завышенную заработную плату.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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