В Челябинской области подростка отказались брать в восьмой класс

Директора школы в Юрюзани оштрафовали за отказ зачислить ребенка в восьмой класс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска провело проверку соблюдения федерального законодательства об образовании одной из школ Юрюзани.

Установлено, что директор школы незаконно отказал в зачислении в образовательное учреждение несовершеннолетнего. Заявление родителей не было зарегистрировано, мотивированный ответ не представлен, на заявлении поставлена отметка «в зачислении отказать».

«Федеральным законом «Об образовании» установлено, что в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. Проверка показала, что на момент подачи заявления о зачислении несовершеннолетнего в 8 класс, в указанном учреждении численность учащихся класса не превышала 25 человек», – констатировали в прокуратуре.

По результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором руководителю образования администрации муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора образовательной организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении – нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

Мировым судьей директор школы оштрафован на 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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