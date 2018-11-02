В Челябинске вынесли приговор за жесткое изнасилование и убийство

В Челябинске вынесли приговор двум молодым людям, с особой жестокостью убившим женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 2 января 2017 года 19-летний парень и его тогда еще несовершеннолетний приятель в Курчатовском районе Челябинска познакомились с женщиной и все вместе отправились на съемную квартиру отметить знакомство и наступление нового года. Во время вечеринки между молодыми людьми и их новой знакомой началась словесная перепалка. Старший из приятелей выволок женщину в подъезд и начал ее избивать, а затем потребовал, чтобы младший присоединился к истязаниям, угрожая в случае отказа избить и его.

В это время женщина выбежала во двор, но парни ее догнали и затащили обратно в квартиру, где начали бить металлической трубой по голове. Когда гостья потеряла сознание, подсудимые изнасиловали ее, а потом выбросили из окна третьего этажа. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Суд признал обоих виновными в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, в изнасиловании с особой жестокостью по отношению к потерпевшей, а также в иных действиях сексуального характера. Кроме того, старший признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления путем угрозы применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. В результате суд назначил старшему из подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в колонии строгого режима, младшему 9,5 лет в колонии общего режима.

Кроме того, приговором с осужденных в пользу родственников погибшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.11.18

«Залоговое рейдерство»: банкротства предприятий превратились в криминальный бизнес. / В Челябинской области подростка отказались брать в восьмой класс. / «Апельсиновый рай»: сотрудники детдома в Магнитогорске десять лет обворовывали государство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»