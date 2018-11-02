В Магнитогорске маршрутка с пассажирами завалилась на трамвайные пути

В Челябинской области маршрутное такси перевернулось на трамвайные пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в Магнитогорске рядом со зданием военкомата. Очевидцы о нем рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, в момент ДТП в маршрутке, следовавшей по маршруту №10, ехали пассажиры. Микроавтобус занесло на ледяной кромке, и он вылетел на трамвайные пути, где завалился на бок.

«Я ехал в соседней маршрутке, – рассказал один из очевидцев. – Пострадали женщина и парень. У женщины, видимо, что-то с ногами, а парень ударился головой. Все остальные повреждений не получили».

Как сообщили горожане, на месте ДТП уже несколько дней дорога покрыта льдом из-за огромной лужи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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