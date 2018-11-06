Ветер северный: в Челябинске объявлены НМУ

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября до 13 часов в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим предприятиям рекомендовано снизить объемы выбросов в атмосферу.

Ветер в городе дует с севера и северо-востока.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.11.18

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