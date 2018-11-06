На Южный Урал возвращаются морозы

На Южном Урале ожидаются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плюсовые температуры продержаться в регионе еще пару дней. А в ночь на пятницу, по данным Гидрометцентра России, ожидается резкое похолодание: столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. Холоднее всего будет на юге области – до -15.

Weekend обещает быть морозным: днем от -3 до -10. В понедельник температура поднимется на несколько градусов, но до конца месяца перехода термометров в плюсовую зону не ожидается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.11.18

В Челябинске несостоявшегося жениха отправили в СИЗО. / Группа ММК первой в России прошла комплексный аудит систем менеджмента. / Ветер северный: в Челябинске объявлены НМУ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»