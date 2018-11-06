российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 ноября 2018, 12:48 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Южный Урал возвращаются морозы

На Южном Урале ожидаются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плюсовые температуры продержаться в регионе еще пару дней. А в ночь на пятницу, по данным Гидрометцентра России, ожидается резкое похолодание: столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. Холоднее всего будет на юге области – до -15.

Weekend обещает быть морозным: днем от -3 до -10. В понедельник температура поднимется на несколько градусов, но до конца месяца перехода термометров в плюсовую зону не ожидается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.11.18

В Челябинске несостоявшегося жениха отправили в СИЗО. / Группа ММК первой в России прошла комплексный аудит систем менеджмента. / Ветер северный: в Челябинске объявлены НМУ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров