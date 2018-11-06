В детском саду Челябинска «распилили» игровой стол на четыре части, чтобы купить его без конкурса

В Челябинске руководитель дошкольного учреждения оштрафован за нарушения законодательства в сфере закупок.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска вскрыло нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Так, одно из дошкольных образовательных учреждений района в декабре 2017 года заключило с поставщиком 4 договора с единым предметом исполнения – поставку игрового мобильного стола на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, разделив закупку, чтобы выполнить ее без проведения конкурентных процедур и получения предварительного согласия комитета по делам образования города.
«Фактически указанные договоры купли-продажи образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную четырьмя самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе», – отметили в прокуратуре.
Заключение договоров с единственным подрядчиком и отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение контракта, констатировали в ведомстве.
За допущенные нарушения на основании постановления прокурора района заведующий детским садом был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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