В Челябинской области школьник отправил приятеля в больницу

В южноуральском поселке после драки госпитализировали 12-летнего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 4 ноября в поселке Богданово Кизильского района.

Группа подростков общались в дома одного из школьников, когда между ними вспыхнула ссора. Мальчишки решили выяснить отношения на кулаках. В какой-то момент 13-летний ударил своего 12-летнего приятеля. Как пишет 31tv.ru, удар пришелся в голову, и младшего участника потасовки увезли в больницу. Там ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма» и «ушиб головного мозга».

В настоящее время полиция и прокуратура выясняют подробности происшествия. Известно, что старший из мальчиков занимается спортом. Пострадавший в драке находится в удовлетворительном состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.18

В детском саду Челябинска «распилили» игровой стол на четыре части, чтобы купить его без конкурса. / На Южный Урал возвращаются морозы. / В Челябинске несостоявшегося жениха отправили в СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»