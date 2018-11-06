В Челябинске требуют запретить брать воду из реки Миасс для Томинского ГОКа

Челябинцы требуют запретить брать воду из реки Миасс для Томинского ГОКа. Соответствующее обращение направила в прокуратуру независимый эксперт, проектировщик Светлана Князева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Князевой, АО «Томинский ГОК» пытается получить согласование на забор воды из реки Миасс на участке между Аргазинским и Шершневским водохранилищами в объеме 24,6 млн кубометров в год для производственного водоснабжения Томинского ГОКа.

В настоящее время, отмечает эксперт, возможности отбора воды выше Шершневского водохранилища не превышают 10 млн кубометров в год, а требуемые 24,6 млн кубометров можно будет получить только после ввода в эксплуатацию Уфимско-Миасской водохозяйственной системы (УМВХС) и переброски части стока реки Уфы из Долгобродского водохранилища в реку Миасс.

«Забор воды любых объемов на производственные нужды выше Шершневского водохранилища требует принципиального согласования с управлением Роспотребнадзора по Челябинской области; Роспотребнадзором РФ; МУП ПОВВ Челябинска; администрацией Кременкульского поселения; управлением Росприроднадзора по Челябинской области; ФГБУ РОСНИИВХ (г. Екатеринбург), знающего о проблемах Шершневского водохранилища не «понаслышке»; ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ; Минприроды России», – пишет Светлана Князева, отмечая: «Недопустимо разрешение на забор воды любых объемов на производственные нужды из реки Миасс выше водохранилища – единственного, безальтернативного питьевого источника. Это может привести к непредсказуемым негативным последствиям из-за неконтролируемой деятельности РМК. Такое решение противоречит «Стратегии национальной безопасности РФ». Князева просит прокуратуру запретить водоотбор из реки Миасс выше Шершневского водохранилища.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.11.18

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