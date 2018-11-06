В «ЧелябГЭТ» продолжают экспериментировать: троллейбус №5 изменит схему движения

Троллейбус маршрута №5 вырулит на центральную магистраль Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», троллейбусный маршрут №5 прекратил с сегодняшнего дня движение по улице Тимирязева. Об этом сообщили в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

Напомним, ранее троллейбус №5 следовал от железнодорожного вокзала в сторону АМЗ по улице Свободы через улицу Тимирязева и улицу Воровского с остановкой у кинотеатра имении А.С. Пушкина. С сегодняшнего дня маршрут с улицы Свободы будет выворачивать на проспект Победы с районе остановки «Детский мир» далее останавливаться на площади Революции и выезжать на улицу Воровского, минуя здание арбитражного суда.

В ООО «ЧелябГЭТ» рассказали, что это временная мера и вызвана она желанием увеличить пассажиропоток. Действовать новая схема будет в течение ближайшей недели, после чего транспортники решат, оправданы ли изменения.

Горожане выразили сомнения в целесообразности эксперимента. «Мало того, что увеличивается плечо! Так еще и пробки на Ленина в часы пик от «Детского мира» к площади Революции. А на Тимирязева выделенка!» – напомнил один из челябинцев.

Более того, изменение схемы отнюдь не гарантирует увеличения пассажиропотока, так как новый маршрут окажется длиннее, а «пассажиры любят короткие пути», отметили в сообществе. Так что не исключено, что «свои» пассажиры «пятерки» просто пересядут на маршрутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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