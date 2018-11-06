В Челябинске собачник натравил бойцовского пса на упрекнувшего его соседа

Челябинец спустил бойцовского пса на делавшего ему замечание соседа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе областного центра.

Во дворе многоэтажки нетрезвый мужчина выгуливал стаффордширского терьера. Собака была без намордника. Это не понравилось соседу южноуральца.

Мужчина сделал замечание собачнику, однако тот повел себя весьма неадекватно. Сначала между мужчинами вспыхнула ссора, а когда обе стороны зашли в тупик, хозяин пса натравил его на оппонента.

«В результате нападения животного потерпевший получил телесные повреждения верхней конечности. В данном случае в качестве предмета, который горожанин использовал как оружие, выступила собака», – цитирует Telefakt представителей полиции.

В настоящие момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением оружия. Отметим, что раньше челябинец уже был судим за хулиганство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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