Аукцион по транспортировке мусора из Челябинска опять провели с нарушением закона

Челябинское управление ФАС России обнаружило признаки нарушения действующего законодательства в аукционе по транспортировке мусора из Челябинска.

«Условия исполнения контракта и формирование лота дают основания полагать, что заказчиком допущены серьезные нарушения при проведении аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов г. Челябинска. Заказчиком аукциона, начальная цена контракта которого составляет 526 млн рублей, является ООО «Центр коммунального сервиса» (Магнитогорск), – рассказали РИА «Новый День» в ведомстве. – Действия заказчика по формированию лота противоречат постановлению правительства РФ от 3 ноября 2016 года №1133 (ред. от 18.10.2018) «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора».

Из представленных министерством экологии Челябинской области и ООО «Центр коммунального сервиса» документов установлено, что на территории Челябинска объем ТКО составляет более 50% от зоны деятельности оператора (зона деятельности – Челябинский кластер).

При этом региональный оператор обязан провести аукцион в отношении территорий, на которых имеется не менее 50% твердых коммунальных отходов (по массе отходов), образующихся в зоне деятельности регионального оператора. В целях формирования лотов территория, в отношении которой региональный оператор обязан провести аукцион, разбивается не менее чем на 3 лота (территории).

Кроме того, в документации о закупке не указана полная информация обо всех условиях и требованиях исполнения услуг по транспортированию, в том числе о количестве мест накопления ТКО, количестве и объеме контейнеров, как имеющихся у заказчика, так и дополнительно приобретаемых исполнителем, местах передачи ТКО (полигонах), периодичности вывоза отходов, порядке оплаты и условиях обеспечения видеонаблюдения на мусоровозах. Более того, в проекте контракта указан порядок оплаты услуг, условие предоставления исполнителем дополнительных контейнеров, требование об их маркировке исполнителем, а также условие об обеспеченности мусоровозов системой видеонаблюдения, противоречащие требования законодательства о контрактной системе, а также фактическим условиям предоставления контейнеров и обеспечению системой видеонаблюдения, которые отражены в письменных пояснениях заказчика.

В результате потенциальным перевозчикам не представляется возможным определить и рассчитать расходы, что может привести к уменьшению круга участников закупки».

Челябинское УФАС намерено возбудить дело об административном правонарушении и направить имеющуюся информацию в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования, а также в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и в министерство экологии Челябинской области.

Отметим, ранее признаки нарушения законодательства о контрактной системе Челябинское УФАС выявило в отношении 5 аукционов по выбору исполнителя услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 11 муниципальных образований.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.11.18

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