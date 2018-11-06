Государство не просило? В южноуральской больнице запретили помогать детям-отказникам

В Челябинской области объявили бойкот женщинам, призвавшим помочь детям, от которых отказались родные матери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительницы Южного Урала рассказали о странном поведении сотрудников одной из больниц области.

В медицинском учреждении Аргаяшского района находятся два годовалых мальчика, от которых отказались родные матери. Учитывая официально заявляемые сложности с материальным обеспечением больниц, медики всегда с благодарностью относились к волонтерам, помогавшим обеспечить предметами первой необходимости младенцев-отказников. Однако в данном случае все пошло не так.

«Всё началось, когда одна из пациенток, находившаяся в тот момент с детьми в больнице Аргаяшского района, выложила пост в социальной сети. Она предложила пользователям посильно помочь двум мальчикам-отказникам, лечившимся в той же больнице. Маленьким пациентам год от рождения, и они, по словам женщин, лишены самого необходимого для здоровья, роста и развития: пелёнок, подгузников, игрушек. Как утверждает сама одна из активисток, решение организовать сбор было согласованным. Но после того, как внимание к посту в интернете возросло и появились сотни лайков и репостов, – реакция персонала, по словам женщины, изменилась», – пишет 31tv.ru.

Вдруг организаторов сбора стали постоянно вызывать на разговоры с медперсоналом. При этом женщин обвиняли в организации беспорядка, а также намекали, что некие высокопоставленные чиновники крайне интересуются, каким образом в соцсетях появилось фото одного из малышей.

В конце концов, по словам активисток, старшая медсестра пообещала им «большие проблемы», так как они стали «зачинщицами конфликта». Что за «конфликт» учинили девушки им так и не объяснили.

При этом вели себя медики крайне странно. «За двое суток, пока пост бродил по интернету, откликнулось много людей, детям делали передачи в виде подгузников, игрушек, вещей. Передавали только самое необходимое», – цитирует активисток 31tv.ru. При этом «то медики принимали передачи для детей, то уносили и закрывали часть в кабинете «на будущее». А в конце концов малышей просто закрыли в палате повесили объявление, чтобы никто туда не заходил.

«Когда медперсонал постоянно в приказном тоне говорил, чтобы пост удалили, причины назывались разные – сначала о том, что сбор средств запрещён (видимо больница это отдельное государство), потом, что фотографию нельзя показывать (по закону РФ – можно), а после шли угрозы в виде «у вас будут проблемы», – приводит издание слова одной из пациенток. При этом в челябинских больницах подобная помощь – явление вполне нормальное, к отказникам постоянно приезжают волонтёры, и медперсонал встречает их «на ура», недоумевают женщины. Что могло напугать персонал одной из областных больниц, для них до сих пор остается загадкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.18

Аукцион по транспортировке мусора из Челябинска опять провели с нарушением закона. / В Госдуме заговорили о пошлинах на новогодние елки. / Предательство элиты, экономическая оккупация и замена президента: Запад готов к новой атаке против России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»