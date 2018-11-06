В Челябинской области продолжается бегство вице-мэров, ответственных за отопительный сезон

Второй южноуральский вице-мэр, ответственный за отопительный сезон, сбежал в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, заместитель главы города по инфраструктуре Дмитрий Брыкунов подал в отставку в связи с переходом на другое место работы.

Отметим, что к чиновнику были серьезные претензии у прокуратуры: накануне отставки надзорное ведомство внесло представление в связи с заявлением арендатора одной из котельных об отказе от обслуживания объекта. Прокуратура считала, что именно г-н Брыкунов ответственен за то, что порядка 20 тысяч человек оказались под угрозой отсутствия теплоснабжения. Чиновник пытался оспорить представление надзорного ведомства, но безрезультатно.

Это не первый случай отставки ответственного за отопительный сезон в Челябинской области в нынешнем году. 17 сентября уволился по собственному желанию заместитель главы Копейска по коммунальным вопросам Сергей Шаповалов. В пресс-службе мэрии заявили, что уход вице-мэра не скажется на подготовке Копейска к отопительному сезону. Однако в действительности сразу несколько поселков городского округа вступили в отопительный сезон с опозданием, при этом в ситуацию должна была вмешаться прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.18

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