Прокуратура потребовала вернуть Карла Маркса детям

Прокуратура признала незаконным демонтаж бюста Карла Маркса в детском парке Верхнего Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея провело проверку по информации СМИ о демонтаже памятника Карлу Марксу.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в ходе выполнения работ по благоустройству детского парка, расположенного по улице Ленина, был демонтирован бюст Карла Маркса, а постамент, на котором он был установлен, полностью разрушен. Бюст основателя марксизма передали по акту на хранение в МБУК «Историко-краеведческий музей». При этом сделано все это было без разрешения государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

«Решением исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся №371 от 20.09.1977 «О мерах по дальнейшему улучшению дела охраны и использования памятников истории и культуры в области» памятник Карлу Марксу принят на государственную охрану местного значения», – напомнили в надзорном ведомстве.

В соответствии с действующим законодательством, работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на их проведение, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

При этом в памятниках, являющихся произведениями монументального искусства, государственной охране подлежат все их составляющие, включая пьедестал, постамент, ограду и иные элементы памятника. При этом органы местном власти отнюдь не вправе решать судьбу памятников культуры, так как к вопросам местного значения городского округа относятся лишь сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

По факту выявленных нарушений прокурором города главе Верхнеуфалейского городского округа внесено представление с требований об устранении нарушений федерального законодательства.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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