Южноуральским льготникам компенсируют переход на цифру

В Челябинской области собираются компенсировать льготникам переход на цифровое телевидение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, соответствующий законопроект по поручению главы региона Бориса Дубровского подготовлен министерством социальных отношений и внесен на рассмотрение депутатов законодательного собрания области.

С 2019 года в Челябинской области, как и по всей России, начнется поэтапное отключение аналогового телевещания, на смену которому придет цифровое телевидение. В числе первых будет прекращено вещание аналоговых телевизионных каналов в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек.

Губернатором Борисом Дубровским принято решение возместить расходы по подключению к цифровому телевидению малоимущим семьям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших участников Великой Отечественной войны. «Это важная социальная задача – поддержать тех, кто больше всего нуждается в заботе государства, помочь им приобрести оборудование для приема цифрового сигнала, – отмечает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На эти цели главой региона выделено финансирование в размере 95 миллионов рублей в 2018 году и 210 миллионов рублей в 2019 году. Расходы будут возмещаться на приобретение оборудования для приема цифрового вещания (приставок и антенн). Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Больше никаких расходов телезрители не понесут, поскольку цифровое телевидение распространяется бесплатно, и за его просмотр не взимается никакой абонентской платы.

В Челябинской области живет свыше 258 тысяч человек, нуждающихся в социальной поддержке в обеспечении цифровыми приставками и приемными антеннами и относящихся к категории малообеспеченных граждан. Размер единовременной выплаты на возмещение расходов, связанных с приобретением цифровой приставки и приемной антенны, будет равняться их фактической стоимости, но не более 1 тысячи рублей. Единовременная выплата предоставляется однократно на одно домохозяйство.

В особых условиях окажутся населенные пункты, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение. Таких населенных пунктов в области 142, где живут порядка 37 тысяч человек. Для них размер единовременной выплаты будет существенно больше и составит сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6 тысяч 500 рублей. За предоставлением субсидий с заявлением и квитанциями, подтверждающими понесенные расходы, необходимо будет обращаться в органы социальной защиты населения.

Принять законопроект парламентарии планируют на ближайшем заседании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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