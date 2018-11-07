Челябинка расправилась с матерью и пошла мыть посуду

Челябинка мыла посуду, пока ее мать истекала кровью в нескольких метрах от нее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии Челябинска, 6 ноября около трех часов ночи из отдела полиции «Ленинский» наряду группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Челябинской области, находившемуся на маршруте патрулирования, поступила информация об убийстве, совершенном в одном из домов по улице Пограничная.

Бойцов Росгвардии вызвали работники скорой медицинской помощи. Медиков вызвала дочь, жившая в этой квартире вместе с матерью. Когда они зашли в помещение, то увидели на полу комнаты 69-летнюю женщину с множественными колото-резанными ранениями лежала на полу комнаты. Медикам оставалось лишь костатировать смерть пенсионерки.

«При осмотре квартиры стражи порядка обнаружили на кухне дочь погибшей, которая в это время смывала с кухонного ножа следы крови. 37-летняя челябинка пояснила, что накануне у них с матерью произошла словесная перепалка. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла пенсионерке несколько ударов ножом, после чего самостоятельно вызвала скорую помощь», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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