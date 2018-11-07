Ветер, мороз и снег: на Южном Урале портится погода

На Южном Урале портится погода: в ближайшие дни ожидаются похолодание, снегопады и сильный ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грядущей ночью в большинстве территорий региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега на провода, гололед, при прояснениях может похолодать до -7. Днем 8 ноября воздух может прогреться до +5, но будет ветрено: скорость ветра при порывах будет достигать 20 метров в секунду.

В последующие 2 дня будет еще холоднее: ночью до -16, в горах и низинах – до -22, днем – до -11. Сильных осадков не прогнозируется, но на дорогах ожидается гололедица.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.11.18

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