У челябинца изъяли сотню тысяч пачек контрафактных сигарет

Полиция нашла у жителя Челябинска почти 100 тысяч пачек немаркированных сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражных комплексов областного центра задержан местный житель, подозреваемый в сбыте немаркированной табачной продукции.

В ходе обыска из двух гаражных боксов изъято более 90 тысяч пачек немаркированных табачных изделий на сумму свыше 3,5 миллионов рублей, а также «черновая» документация по их обороту.

По данному факту региональным ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальная санкция по данной части статьи – 6 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.11.18

Ветер, мороз и снег: на Южном Урале портится погода. / Челябинка расправилась с матерью и пошла мыть посуду. / Южноуральским льготникам компенсируют переход на цифру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»