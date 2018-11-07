Жительница Магнитогорска упала под трамвай

В Магнитогорске трамвай задавил пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» В ГИБДД Челябинской области, инцидент произошел 6 ноября в районе остановки общественного транспорта «улица Черняховского».

Решила ли 68-летняя пенсионерка перебежать дорогу перед трамваем или по какой-то причине упала под вагон, не сообщается. Женщина погибла.

Всего в 2018 году только на территории Челябинска зарегистрировано 454 наездов на пешеходов, в которых 32 человека погибли и 438 получили ранения. При этом 97 случаев произошли по причине нарушения ПДД самими пешеходами.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.11.18

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