Общественники: Челябинская область провалила работу по ликвидации незаконных свалок

Южный Урал вошел в число худших регионов по эффективности ликвидации свалок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, эксперты подвели промежуточные итоги реализации проекта «Генеральная уборка» и представили рейтинг регионов по эффективности ликвидации незаконных свалок, основанный на данных ресурса «Интерактивная карта свалок».

В настоящее время на портал «Интерактивная карта свалок» поступило 23 тысячи 483 обращения, из них в работе находится 9 тысяч 906, а ликвидировано уже 11 тысяч 132 свалки, что составляет более 47% от всех обозначенных проблем.

«В рейтинге учитывались только те регионы, в которых количество обращений на «Интерактивную карту свалок» составляет более 100. Лучшими по эффективности ликвидации свалок у нас стали – Томская область (ликвидировано 593 из 677), Республика Адыгея (95 из 108), Белгородская область (101 из 116), Республика Татарстан (716 из 799), Тульская область (469 из 585), Ивановская область (114 из 168), Новосибирская область (200 из 275), Иркутская область (179 из 268), Вологодская область (167 из 251) и Липецкая область (133 из 207). При этом, мы учитывали не только ликвидированные свалки, но и те, которые были уже приняты в работу органами власти», – отметил модератор тематической площадки «Экология» Дмитрий Миронов.

Худшими в рейтинге, составленном на основе данных «Интерактивной карты свалок», стали Сахалинская область (ликвидирована 51 из 271), Магаданская область (41 из 75), Республика Бурятия (44 из 118), Владимирская область (53 из 164), Челябинская область (125 из 963), Самарская область (291 из 801), Забайкальский край (50 из 322), Приморский край (22 из 120).

«Во всех выделенных регионах властям необходимо обращать больше внимания на проблему с незаконными свалками, в том числе и для того, чтобы выполнить «майский указ» президента. Ранее у нас была достигнута договоренность с министерством природных ресурсов и экологии России о том, чтобы все неликвидированные свалки с «Интерактивной карты свалок» были включены в федеральный проект «Чистая страна». Хотелось бы, чтобы к его исполнению особенно активно подключились те субъекты, которые в нашем рейтинге заняли последние места», – подчеркнул Миронов.

По его словам, экологические рейтинги – один из инструментов общественного контроля, который показал свою эффективность.

«Экологические рейтинги не только демонстрируют наиболее успешные региональные практики по решению экологических проблем, но и способны обратить широкое внимание на проблемы в каждом отдельном субъекте. Благодаря этому у местных и региональных властей появляется дополнительная мотивация как можно скорее решить конкретную проблему в своем регионе, – сказал Миронов. – ОНФ регулярно представляет экологические рейтинги регионов по самым разнообразным вопросам – от эффективности по ликвидации свалок до вопроса создания «зеленых щитов». Так, в 2017 году мы совместно с Минприроды РФ представили экологический рейтинг городов, который продемонстрировал нежелание властей информировать граждан о реальной экологической обстановке в регионах. В рамках подготовки рейтинга более 30 городов не прислали нам свои данные, что послужило предметом для обращения в Генпрокуратуру РФ с целью проведения ряда проверок по городам».

Челябинск, Виктор Елисеев

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