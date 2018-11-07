Наторговала на BMW, Iphone и лет на пятнадцать: студентку челябинского вуза поймали с «закладками» и фальшивыми купюрами

Студентка одного из вузов Челябинска предстанет перед судом за наркоторговлю и сбыт поддельных денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней студентки одного из челябинских вузов, участницы организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотиков через Интернет-магазин.

По версии следствия девушка в апреле 2018 года вступила в организованную преступную группу для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Челябинска.

В июле 2018 года при задержании у нее изъяли более 16 граммов синтетического наркотического средства, расфасованного на мелкоопотовые партии и помещенного в 4 тайника- «закладки». Кроме того, у нее нашли 10 поддельных купюр номиналом по 5 тысяч рублей каждая.

В ходе следствия на деньги челябинки, а также автомобиль марки BMW-316, 2 сотовых телефона марки Iphone, ноутбук и мотоцикл марки Honda наложен арест.

Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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