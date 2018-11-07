Наторговала на BMW, Iphone и лет на пятнадцать: студентку челябинского вуза поймали с «закладками» и фальшивыми купюрами

Студентка одного из вузов Челябинска предстанет перед судом за наркоторговлю и сбыт поддельных денег.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней студентки одного из челябинских вузов, участницы организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотиков через Интернет-магазин.
По версии следствия девушка в апреле 2018 года вступила в организованную преступную группу для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Челябинска.
В июле 2018 года при задержании у нее изъяли более 16 граммов синтетического наркотического средства, расфасованного на мелкоопотовые партии и помещенного в 4 тайника- «закладки». Кроме того, у нее нашли 10 поддельных купюр номиналом по 5 тысяч рублей каждая.
В ходе следствия на деньги челябинки, а также автомобиль марки BMW-316, 2 сотовых телефона марки Iphone, ноутбук и мотоцикл марки Honda наложен арест.
Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.11.18
Ни дышать, ни пить, ни гулять невозможно: иностранные эксперты назвали самые грязные города России. / Министр просвещения РФ ответила на претензии депутатов: хочет внедрить в школах «ККК». / Общественники: Челябинская область провалила работу по ликвидации незаконных свалок. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»