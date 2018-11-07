В Челябинске неизвестный напал на школьницу

Неизвестный мужчина напал на ученицу челябинской школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, инцидент произошел вчера, 6 ноября, в Металлургическом районе областного центра.

Неизвестный увязался за школьницей, когда она шла с занятий домой. Некоторое время он следил за ней, а потом схватил за руку и куда-то потащил, пишет «Первый областной». Перепуганная девочка укусила незнакомца и добежала до дома, где рассказала обо всем матери. Женщина позвонила в полицию.

Полиция проводит проверку по данному инциденту. Напавшего на школьницу мужчину ищут. На вид ему 27 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, с бородой. В момент происшествия был одет в черный плащ с капюшоном, зеленые перчатки, черные штаны и ботинки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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