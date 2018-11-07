Реформа здравоохранения: маленькие магнитогорцы не могут попасть ни к стоматологу, ни к кардиологу

Магнитогорцы жалуются на невозможность попасть к детскому стоматологу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане жалуются, что за талоном нужно приезжать к открытию детской стоматологической поликлиники – к 7 утра, но в регистратуре выдают всего несколько талонов и говорят, что на этот день запись закрыта.

Часто маленького пациента отправляют сначала в смотровой кабинет – туда тоже надо взять талон, затем отстоять длинную очередь, а потом врач из смотрового кабинета отправляет за новым талоном на лечение, и ввиду отсутствия талонов к специалисту ребенок попадает в лучшем случае через несколько дней после обращения, а то и через несколько недель.

Главный врач Детской стоматологической поликлиники Магнитогорска Ирина Радюшкина считает, что проблему создают сами пациенты: «Увеличено количество талонов к врачу, организовано информирование предварительно записавшихся пациентов о возможности пройти на прием к врачу, минуя регистратуру. Напряженность с талонами и очередь возникает только во время школьных каникул: сразу возрастает число посещений, как городского населения, так и иногородних пациентов. Записываясь по электронной очереди, один пациент может забронировать сразу несколько талонов в день, а также записаться на разные дни. Были случаи, когда на одного человека было занято 12 талонов на неделю. Зачастую пациенты просто не приходят на прием, не отменяя своей заявки», – цитирует руководителя учреждения «Магсити74», отмечая, что в день врачи поликлиники могут принять не более 400 пациентов.

Радюшкина сообщила, что записаться на прием и получить талон можно не только в регистратуре, но и через федеральный сайт госуслуг или региональный портал, а также по телефону.

Однако горожане, что просто все выглядит только на словах: «Да по телефону записывают уже только на январь и то не к конкретному врачу, а к кому попадёте, в чем смысл такой записи вообще? На госуслугах вообще нереально взять талон: на врача в день их всего два выкладывают и все уже расписано на две недели вперёд. Реально складывается впечатление, что нужно идти платно», – возмущаются горожане в соцсетях.

Другие отмечают, что подобные проблемы возникают не только в стоматологии: «Что бы попасть с ребенком к врачу-кардиологу бесплатно, нужно подождать 4 месяца, а платно за 2 тысячи рублей (узи-прием) – хоть завтра, причем врач тот же», – рассказывают магнитогорцы.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 07.11.18

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