В Копейске зоозащитницу покусал агрессивный пес

На копейскую зоозащитницу набросилась злая собака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 6 ноября в поселке Потанино, расположенном на территории Копейска. Пострадавшая рассказала о произошедшем в социальных сетях.

«В течение этого года неоднократно встречался бродивший по улицам Потанино пес, агрессивно настроенный к прохожим. Он рычал, бросался на людей, выгуливающих своих собак на поводке», – рассказала копейчанка. Выяснилось, что это пес владельца расположенного поблизости магазина. Женщина несколько раз обращалась к хозяину пса с просьбой не спускать животное с цепи, но тот просьбы игнорировал, заявив, что собака старая, больная, и вообще ему не нужна.

Когда же копейчанка попыталась объяснить, что пес много лет выполнял сторожевые функции, и поэтому опасен, хозяин и вовсе, по словам женщины, предложил ей пристрелить животное.

Наконец, вчера, 6 ноября, около 19:30 собака напала на женщину, когда та возвращалась домой из магазина: пес серьезно травмировал ей предплечье. Копейчанка обратилась в травмпункт, где ей оказали первую помощь и направили в управление МВД по Копейску. Горожанка написала заявление на хозяина пса и готова добиваться привлечения его к ответственности в суде. На собаку женщина, достаточно известная в городе зоозащитница, зла не держит. «Я написала заметку для того, чтоб вы берегли своих детей. Не от бродячих псов, а от таких горе-хозяев, которые охранных псов, не малых размеров, спускают погулять средь белого дня!» – заявила она в соцсетях.

От себя добавим, что в случае нападения животного пострадавшим необходимо обратиться в медучреждение и начать курс прививок от бешенства. Как правило, врачи говорят о необходимости начать лечение в течение 7-12 дней после укуса. Но все-таки рекомендуют начать его как можно скорее. Если хозяин напавшего животного не сможет предъявить справку, что оно не страдает бешенством, эту процедуру придется пройти до конца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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