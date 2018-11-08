В Челябинске трамвай вылетел с рельсов

Металлургический район Челябинска остались без электротранспорта из-за схода вагона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 7:30 в районе остановки «Лакокрасочный завод». Из-за схода с рельсов трамвая было закрыто движение электротранспорта на ЧМЗ

В итоге трамваи маршрутов №3 и №14 перенаправили на северо-запад, №19 и №20 следовали до центра. Горожане вынуждены были добираться до работы на маршрутках.

Как сообщили в сообществе «Челябинский транспорт», движение трамваев в Металлургический район возобновилось в начале десятого утра. Таким образом, почти 2 часа район оставался без электросообщения.

Причины схода вагона выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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