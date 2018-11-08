Челябинец устроил стрельбу на оживленной магистрали: есть пострадавшие

В Челябинске автомобилист открыл огонь из травмата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 7 ноября, на проспекте Победы – одной из оживленнейших магистралей города.

По словам очевидцев, водители началось все с дорожного конфликта: одна машина «подрезала» другую. Водители решили выяснить отношения прямо на дороге.

В ходе конфликта один из горожан не нашел лучшего аргумента, как травматический пистолет. Достав оружие, он выстрелил оппоненту в лицо.

Мужчину госпитализировали в одну из больниц города. Впрочем, полученные им травмы не потребовали стационарного лечения. В настоящий момент полиция выясняет подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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