Чиновники превращают дворы в сплошные парковки

Благоустройство дворов в Челябинской области свели к нерациональному расходованию средств и строительству парковок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники провели выездной мониторинг создания условий комфортной среды для отдыха граждан во дворах в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ряд игровых площадок регионального центра и Сосновского района вызывают серьезные опасения из-за качества выполнения работ, признают эксперты.

«По нашему мнению, в муниципалитетах Челябинской области часто происходит нерациональная трата средств. Например, в поселке Полетаево во дворе дома №1 по улице Пионерская провели асфальтирование и установили детскую площадку. На все работы потрачено более 1,2 миллиона рублей. При этом здесь же, во дворе домов №№64, 66, 68 и 70 по улице Северная, проведены аналогичные виды работ, причем намного лучшего качества, на что хватило около 300 тысяч рублей. Отметим, что во втором случае благоустроенный двор рассчитан на отдых жильцов четырех домов, а в первом – одного дома. Возникает вопрос к разнице цен. В нем нам помогут разобраться эксперты проекта «За честные закупки». А практику благоустройства двора на улице Северной мы предлагаем перенести на другие объекты», – прокомментировали в ОНФ.

Побывали общественники и в поселке Рощино Сосновского района. Жители поселка жалуются, что чиновники с удовольствием благоустраивают дворы, находящиеся в хорошем состоянии, а просьбы отремонтировать «убитые» игровые площадки и создать общественные зоны отдыха оставляют без внимания. Так произошло с двором домов №№1, 3 по улице Фабричная и №№11, 13 по улице Ленина. Мало того, что, сравнив результат выполненных работ с проектом, общественники не досчитались зеленых насаждений, малых архитектурных форм, бордюров, тротуаров и асфальта. Как сообщили местные жители, эта дворовая территория ранее уже несколько раз благоустраивалась и была лучшей в Рощино. Так что проведенные работы кардинально не изменили ситуацию с качеством отдыха, а поэтому являются нерациональной тратой средств, уверены активисты.

А в Челябинске работы по благоустройству нередко становятся лишь удобным поводом для организации во дворе парковки. «Мы уже обращали внимание власти на необходимость разумного благоустройства, чтобы внимание уделялось в первую очередь созданию комфортных мест отдыха, а не парковкам для автомобилей. К сожалению, в Челябинске мы зачастую ничего, кроме дорог во дворах, не видим. К примеру, проспект Победы, 318, где федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» свелась только к асфальтированию. Нет ни мест массового отдыха, ни лавочек, ни урн, ни ограждений. В результате двор превратился в одну большую несанкционированную парковку. И из-за попустительства местной власти и управляющей компании организуются огороженные забором и шлагбаумом частные места хранения легковых машин и даже спецтехники», – отметили в ОНФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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