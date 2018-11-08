Равнодушный, грубый, лживый: челябинцам дали характеристику

Челябинцам предложили назвать самые непривлекательные черты характера обитателей этого города. Исследование проводили специалисты местного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым распространенной характеристикой оказалось равнодушие к проблемам окружающих – этот ответ выбрали 39% респондентов, в основном, неработающие пенсионеры.

На втором месте оказалась такая черта, как озлобленность и грубость – ее указали 36,3% участников опроса. На третьем месте конфликтность (34%). Чаще остальных эту характеристику дают населению Челябинска респонденты в возрасте от 18 до 30 лет.

В пятерку самых непривлекательных черт челябинцев так же вошли лень (33,8%) и безынициативность (22,3%) – эту черту чаще других отмечают предприниматели и руководители организаций.

21,3% респондентов считают челябинцев пессимистами, а 14,5% – лживыми.

Отметим, что в исследовании, проведенном ранее, самыми привлекательными чертами жителей Челябинска горожане назвали трудолюбие (41%), оптимизм (38%) и чувство юмора (32%).

«Подобные опросы позволяют выявить отношение челябинцев к людям, живущим с ними в одном городе, прояснить, в чем состоят привлекательные и непривлекательные черты характера тех, с кем мы ходим по одним улицам, вместе работаем и посещаем городские мероприятия, что волнует и настораживает челябинцев в соседях», – пояснили в РАНХиГС.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.11.18

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