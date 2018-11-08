российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 ноября 2018, 16:51 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Южном Урале закончилась уборочная кампания

Южноуральские аграрии завершают сбор урожая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время заканчивается обмолот подсолнечных и других масличных культур, которые в регионе традиционно убирают в ноябре. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

«Из-за затяжной холодной весны были опасения насчет сроков проведения посевной кампании, – признал глава минсельхоза. – В летний период в степных районах отмечался недостаток влаги. В северных районах Челябинской области сельскохозяйственные культуры не могли дойти до полной спелости из-за низких температур первой половины лета, и уборка началась на две недели позже. Минимизировать потери и риски, связанные с погодными условиями, нам удалось благодаря техническому обновлению отрасли, внедрению новых технологий. Аграрии области все сезонные работы провели в максимально короткие сроки. Этому способствовала государственная поддержка на приобретение техники, элитных семян, удобрений, на вовлечение в оборот неиспользуемых земель, а также внедрение точного земледелия».

По предварительным итогам, на 6 ноября сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 миллион 963 тысячи тонн в бункерном весе при урожайности 14,3 центнера с гектара. Это на 13% больше, чем средний показатель сбора зерна в бункерном весе за последние 5 лет. Масличные убраны на 70% территории, осталось обработать 48 тысяч гектаров. Намолочено 109 тысяч тонн масло-семян. В целом, в этом году южноуральские аграрии намерены преодолеть планку в 2 миллиона тонн зерновых и масличных культур в бункерном весе.

Хороший показатель и у сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством картофеля и овощей. Весь урожай был убран до наступления заморозков. Плановый показатель по сбору картофеля перевыполнен на 60%. «Этот год выдался для культуры очень удачным, что позволило не только увеличить показатель 2017 года на 19%, но и повторить рекорд 2006 года – самого урожайного за весь постсоветский период: собрано 144 тысячи тонн картофеля при средней урожайности 176 центнеров с гектара», – отметил Алексей Кобылкин.

Плановый показатель по сбору овощей открытого грунта перевыполнен на 6,5%. Собрано 37,5 тысяч тонн. Этого достаточно для обеспечения жителей области. По производству овощей защищенного грунта плановые показатели также будут выполнены. «В современных тепличных комбинатах урожайность в 2,5 раза выше, чем в морально устаревших зимне-весенних теплицах. Благодаря этому мы получаем стабильное производство продукции защищенного грунта. По итогам года рассчитываем получить более 23 тысяч тонн овощей закрытого грунта», – сообщил министр.

С целью развития инфраструктуры хранения картофеля и овощей в этом году дополнительно введено в эксплуатацию два современных картофеле- и овощехранилища общей вместимостью 22 тысячи тонн. Более 30% картофеля и овощей открытого грунта уже реализовано. Остальная продукция положена в хранилища для реализации в зимний и весенний периоды.

Наибольший урожай зерна намолотили хлеборобы Троицкого района – около 200 тысяч тонн. Около 170 тысяч тонн зерна намолотили в Брединском, Варненском и Кизильском районах. Самая высокая урожайность зерна достигнута в Сосновском и Чебаркульском районах – 21 и 24 центнера с гектара соответственно.

Отметим, что уже второй год качество зерна, выращенного в Челябинской области, очень высокое: 91% собранной пшеницы является продовольственной (в 2017 году – 78%). Стекловидность твердых сортов пшеницы колеблется от 58% до 70%. Это существенно влияет на закупочные цены. А цены на зерно в этом году выше, в среднем, на 25% – 30%.

Уже сегодня заложен хороший фундамент урожая будущего года: засеяно более 27 тысяч гектаров озимых культур, на 17% выше уровня прошлого года.

Также этот год стал прорывным для плодоводства: заложены плодово-ягодные культуры на площади 32 гектара. Собран первый урожай яблок, хоть и небольшой (18,5 тонн), с первых на Южном Урале 13 гектаров садов интенсивного типа, разбитых еще в 2015 году.

Для своевременного проведения посевной кампании 2019 года в области заготовлено 260 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, без учета страхового фонда, что составляет 100% от потребности для ярового сева на будущий год.

«Мы по праву гордимся нашим сельским хозяйством, которое в последние годы вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу. Динамика развития сельского хозяйства региона положительная из года в год», – подвел итог губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.18

Депутаты Госдумы заподозрили жен военнослужащих РФ в «сливе» секретной информации. / Госдума выступила против Путина: заморозила «президентское» повышение военных пенсий. / Равнодушный, грубый, лживый: челябинцам дали характеристику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров