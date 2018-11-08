На Южном Урале закончилась уборочная кампания

Южноуральские аграрии завершают сбор урожая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время заканчивается обмолот подсолнечных и других масличных культур, которые в регионе традиционно убирают в ноябре. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

«Из-за затяжной холодной весны были опасения насчет сроков проведения посевной кампании, – признал глава минсельхоза. – В летний период в степных районах отмечался недостаток влаги. В северных районах Челябинской области сельскохозяйственные культуры не могли дойти до полной спелости из-за низких температур первой половины лета, и уборка началась на две недели позже. Минимизировать потери и риски, связанные с погодными условиями, нам удалось благодаря техническому обновлению отрасли, внедрению новых технологий. Аграрии области все сезонные работы провели в максимально короткие сроки. Этому способствовала государственная поддержка на приобретение техники, элитных семян, удобрений, на вовлечение в оборот неиспользуемых земель, а также внедрение точного земледелия».

По предварительным итогам, на 6 ноября сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 миллион 963 тысячи тонн в бункерном весе при урожайности 14,3 центнера с гектара. Это на 13% больше, чем средний показатель сбора зерна в бункерном весе за последние 5 лет. Масличные убраны на 70% территории, осталось обработать 48 тысяч гектаров. Намолочено 109 тысяч тонн масло-семян. В целом, в этом году южноуральские аграрии намерены преодолеть планку в 2 миллиона тонн зерновых и масличных культур в бункерном весе.

Хороший показатель и у сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством картофеля и овощей. Весь урожай был убран до наступления заморозков. Плановый показатель по сбору картофеля перевыполнен на 60%. «Этот год выдался для культуры очень удачным, что позволило не только увеличить показатель 2017 года на 19%, но и повторить рекорд 2006 года – самого урожайного за весь постсоветский период: собрано 144 тысячи тонн картофеля при средней урожайности 176 центнеров с гектара», – отметил Алексей Кобылкин.

Плановый показатель по сбору овощей открытого грунта перевыполнен на 6,5%. Собрано 37,5 тысяч тонн. Этого достаточно для обеспечения жителей области. По производству овощей защищенного грунта плановые показатели также будут выполнены. «В современных тепличных комбинатах урожайность в 2,5 раза выше, чем в морально устаревших зимне-весенних теплицах. Благодаря этому мы получаем стабильное производство продукции защищенного грунта. По итогам года рассчитываем получить более 23 тысяч тонн овощей закрытого грунта», – сообщил министр.

С целью развития инфраструктуры хранения картофеля и овощей в этом году дополнительно введено в эксплуатацию два современных картофеле- и овощехранилища общей вместимостью 22 тысячи тонн. Более 30% картофеля и овощей открытого грунта уже реализовано. Остальная продукция положена в хранилища для реализации в зимний и весенний периоды.

Наибольший урожай зерна намолотили хлеборобы Троицкого района – около 200 тысяч тонн. Около 170 тысяч тонн зерна намолотили в Брединском, Варненском и Кизильском районах. Самая высокая урожайность зерна достигнута в Сосновском и Чебаркульском районах – 21 и 24 центнера с гектара соответственно.

Отметим, что уже второй год качество зерна, выращенного в Челябинской области, очень высокое: 91% собранной пшеницы является продовольственной (в 2017 году – 78%). Стекловидность твердых сортов пшеницы колеблется от 58% до 70%. Это существенно влияет на закупочные цены. А цены на зерно в этом году выше, в среднем, на 25% – 30%.

Уже сегодня заложен хороший фундамент урожая будущего года: засеяно более 27 тысяч гектаров озимых культур, на 17% выше уровня прошлого года.

Также этот год стал прорывным для плодоводства: заложены плодово-ягодные культуры на площади 32 гектара. Собран первый урожай яблок, хоть и небольшой (18,5 тонн), с первых на Южном Урале 13 гектаров садов интенсивного типа, разбитых еще в 2015 году.

Для своевременного проведения посевной кампании 2019 года в области заготовлено 260 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, без учета страхового фонда, что составляет 100% от потребности для ярового сева на будущий год.

«Мы по праву гордимся нашим сельским хозяйством, которое в последние годы вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу. Динамика развития сельского хозяйства региона положительная из года в год», – подвел итог губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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