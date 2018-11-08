Бывший сити-менеджер Миасса встретит новый год под стражей

Бывший сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков останется под стражей минимум до 7 января 2019 года.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновника задержали вчера утром в кабинете главы города.

Станислав Третьяков подозревается в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году, пишет u74.ru. Эти деньги передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу. В 2013 году он стал и.о. главы администрации Миасса (после ареста своего предшественника Виктора Ардабьевского), а в 2014 году был утвержден в должности официально.

Некоторое время считался фаворитом среди претендентов на пост мэра, однако осенью 2015 года ушел в отставку и отказался от претензий на пост главы города.

Сегодня Центральный район суд Челябинска избрал ему меру пресечения. В данный момент обвинение строится на показаниях людей, которые сами находятся под следствием и обвиняются по «тяжелым» статьям – в мошенничестве и торговле наркотиками, отметила сторона защиты, попросив избрать для своего клиента домашний арест или залог.

Однако следователи заявили, что Третьяков может оказать давление на свидетелей или вовсе скрыться, поэтому потребовали оставить его под арестом. Суд встал на сторону обвинения.

Сам Третьяков вину не признает, заявляя, что взяток никогда не брал.

Челябинск, Павел Зварзин

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