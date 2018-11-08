В Челябинске оштрафовали сотрудника СИЗО, «проспавшего» особо опасного преступника

В Челябинске вынесен приговор бывшему сотруднику СИЗО, из-за которого сбежал особо опасного преступника.

Как сообщал ранее РИА «Новый День,» 34-летний житель Иркутской области Сергей Рудиковский, приговоренный к 24 годам лишения свободы за серию грабежей, мошенничеств, разбоев, бандитизм и убийство, сбежал из СИЗО-1 Челябинска утром 21 мая 2017 года. К побегу арестант готовился заранее: в течение трех дней преступник незаметно спиливал решетку ножовкой, спрятанной в ручке чемодана с личными вещами. Там же этапированный на Южный Урал хранил сим-карты для срочных звонков.

Выбравшись из одиночной камеры, арестант проник в служебное помещение, выкрал лежавшую в кабинете форму сотрудника ФСИН, прихватил лежавший на столе телефон стоимостью 10 тысяч рублей, прошел на задний двор здания, переоделся, выбил дверь и вышел из СИЗО.

Оказавшись на улице, осужденный остановил полицейскую машину и попросил его подвезти. Ничего не подозревающие стражи порядка, увидев мужчину в мундире с погонами подполковника ГУ ФСИН, выполнили его просьбу. В кармане одежды также оказались служебные документы и удостоверение офицера. Впоследствии выяснилось, что краденая форма принадлежала бывшему начальнику изолятора Николаю Стыценко. К поискам рецидивиста подключились сотрудники ФСИН, МВД и ФСБ. Спустя несколько часов преступника задержали в ТРК «Слон» Миасса. Из Челябинска осужденный выехал на поезде.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего сотрудника виновным в халатности.

Следователи установили, что сотрудник СИЗО №1 ГУ ФСИН России по Челябинской области, в нарушение должностных обязанностей, отсутствовал на рабочем месте в ночь с 20 на 21 мая. Это и способствовало побегу особо опасного преступника. Суд признал экс-сотрудника СИЗО виновным в халатности и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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