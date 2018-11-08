«А считают ли нас за людей?» Челябинские общественники недовольны планами министра экологии РФ

Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин, похоже, не собирается вникать в реальные экологические проблемы Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 ноября в Челябинске планируется выездное совещание комитета по экологии Госдумы и Росприроднадзора по реализации национального проекта «Экология». Главной темой совещания, которое проведет Кобылкин, станет утилизация опасных отходов.

Поэтому московские гости в обязательном порядке посетят как бы закрытую челябинскую свалку, а также ПАО «Мечел» и ООО «Мечел-Кокс».

А вот с челябинскими общественниками, борющимися за экологию, министр встречаться, похоже, не намерен.

«Нами было направлено обращение Кобылкину о возможности включения в план мероприятий его визита в Челябинск встречи с общественниками, которые могли бы помочь министру узнать о сложившейся ситуации без приукрашивания, но видимо цели у визита совсем иные, – заявил активист общественного движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко. – А считают ли нас за людей в таком случае?»

Хотели бы встретиться с министром и зоозащитники, но их пока тоже никуда не пригласили.

Челябинск, Светлана Намская

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