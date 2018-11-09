И овцы целы, и волки сыты: Росприроднадзор умудрился не привлечь к ответственности ЧЭМК

Чиновники Росприроднадзора по собственной вине не смогли привлечь к ответственности Челябинский электрометаллургический комбинат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 мая текущего года ведомство проводило проверку полигона ТБО, расположенного в 3,5 километрах деревни Урефты (Сосновский район) и обнаружило там грузовики, принадлежащие ЧЭМК с отходами I – IV классов опасности, а вот специального разрешения (лицензии) на транспортировку у предприятия не оказалось.

Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали факт нарушения в протоколе об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. И передали дело в арбитраж, но суд, признав, что правонарушение было совершено, отказался привлекать нарушителя к ответственности.

Дело в том, что, согласно законодательству, «постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения».

Факт незаконной транспортировки отходов был зафиксирован 16 мая, а протокол об административном правонарушении (№387-2018) в Росприроднадзоре составили только 27 июля, то есть через 2 месяца и 11 дней. В суд дело передали только 30 июля. Предварительное судебное заседание было назначено на 15 августа, и тогда судья назначил разбирательство на 10 сентября. К этому времени срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению уже истек.

И хотя дело исправно рассматривалось в суде аж до середины октября, вердикт был предопределен буквально с самого начала: в удовлетворении иска Росприроднадзору отказали.

Более того, прекращение дела по истечению срока давности не позволяет по возобновить производства по делу об административном правонарушении по каким-либо причинам, «по истечении этого срока вопрос о привлечении к административной ответственности лица, в отношении которого производство по делу прекращено, обсуждаться не может», – говорится в реляции суда.

Иными словами, сотрудники Росприроднадзора, затянув сроки составления протокола, сделали невозможным привлечение ЧЭМК к ответственности. И в результате получилась любопытная картина: и надзорное ведомство вроде бы работает – нарушения выявляет, фиксирует и даже пытается наказать, и нарушитель остается при своих.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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