Дышите реже: в Челябинске объявили НМУ сразу на три дня

Выходные на Южном Урале будут морозными и «дымными»: синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия сразу на 2,5 дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-11 ноября в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 8 часов 9 ноября отдельным предприятиям Челябинской области (с 14:00 в Челябинске) и до 19:00 11 ноября объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени.

В течение трех дней в городе будут господствовать северные ветра.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.11.18

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