Воландеморт регионального масштаба: в Челябинске назревает бунт единороссов (ВИДЕО)

В Металлургическом районе Челябинска начался передел власти. Причем притесняют депутатов-единороссов не оппозиционеры, а соратники по партии, за спинами которых стоит тот, кого почему-то нельзя называть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ситуации, сложившейся в районе, рассказал депутат районного совета Андрей Наймушин в ходе одной из дискуссий регионального отделения партии «Единая Россия», состоявшихся сегодня в Законодательном собрании Челябинской области.

По словам челябинца, он стал одной из жертв помощника депутата Государственной Думы, пожелавшего взять Металлургический район под свой контроль. Называть фамилию депутата и имена его подручных г-н Наймушин не стал.

По словам горожанина, его просто выдавливают из политической жизни. Новоявленный кандидат на его место в совете депутатов района, якобы, приписывает все его заслуги себе (при том что финансирует мероприятия в районе действующий депутат, в том числе, и из собственных средств).

В итоге складывается парадоксальная ситуация, уверяет Наймушин: еще до праймериз руководство райкома «Единой России» отказывает ему в поддержке.

Хотя претензий к его работе в районном совете никогда не высказывалось.

«Контроль над властью в партии захватила группа людей, преследующая неизвестно какие цели», – заявил депутат. И призвал изменить отношение руководства к сложившейся ситуации. «Руководящие лица должны поддерживать действующего депутата, если его действия не противоречат уставу и программе партии, а не создавать нездоровую конкуренцию», – настаивает депутат.

По его словам, такая же ситуация складывается минимум в 3-х избирательных округах Металлургическгого района.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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