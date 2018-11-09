Южноуральские «единороссы» предложили завлекать молодежь льготами при поступлении в вуз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданно закончилось обсуждение проблемы воспитания подрастающего поколения на дискуссионной площадке «Партия единомышленников», предшествовавшей конференции Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

С основным докладом выступил Владислав Макеев, представитель «Молодой гвардии «Единой России» Кусинского района. Молодой человек предложил реализовать сразу несколько проектов. Например, молодежный проект «Щит», направленный на формирование у молодых людей «щита» против деструктивного развития масс-медия. Или подключение МГЕР к трудоустройству молодежи с помощью формирования некой региональной базы рабочих вакансий (в принципе, этим занимаются муниципальные органы власти, и такая база у них есть, разве что муниципальная).

Но самое интересное началось в ходе обсуждения доклада. Так, один из участников дискуссии напомнил об идее создать министерство по делам молодежи и тут же заявил, что это – аналог ЦК ВЛКСМ (Центральный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи). При этом самодовольно заявил, что именно комсомольцы создали волонтерское движение и стройотряды, которые существуют до сих пор.

Правда, столь высокие материи и воспоминания заинтересовали далеко не всех участников дискуссии. И обсуждение вернули на грешную землю. Например, вспомнили о необходимости привлечения молодых людей в число сторонников «Единой России». Напомним, в структуре партии действует молодежная организация – «Молодая гвардия «Единой России». И хотя даже у участников встречи к этой структуре явно были вопросы и претензии, формально она остается единственным «молодежным крылом» ЕР.

Но, как точно подметила представительница коркинских «единороссов», есть еще и другие партии. И предложила в качестве «пряника» за членство в МГЕР льготы при поступлении в вуз. «У волонтеров вручают специальные книжки, которые дают дополнительные баллы к ЕГЭ. Может быть, такие же книжки сделать и для «молодогвардейцев»?» – предложила коркинка. Конечно, в этих книжках должны быть записаны «добрые дела», которые они делают, уточнила единоросска.

И даже когда другие участники дискуссии стали говорить, что нет нужды создавать «отдельные книжки», а можно вполне ограничиться вручением членам МГЕР книжек волонтерских, коркинка продолжала настаивать, заявляя, что волонтерское движение – это одно, а «Молодая гвардия «Единой России» – это другое. Только узнав, что в ближайшее время волонтерские книжки в бумажном варианте перестанут существовать, а добровольцы уже приняли за правило заводить их электронный вариант на сайте «Доброволец», инициативная женщина признала, что подобный вариант может подойти и для МГЕРовцев.

То, что подобные «пряники» напрочь убивают саму идею волонтерства, да и в будущих единороссах поддерживают корыстные настрой, никто даже не заикнулся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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