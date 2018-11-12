В Челябинске втрое выросло число пострадавших от пожаров детей

В МЧС заявили о серьезном росте числа юных челябинцев, пострадавших в результате пожаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года в Челябинске произошло 659 пожаров. Об этом рассказал главный государственный инспектор города по пожарному надзору Андрей Смирнов.

Анализ ситуации по районам областного центра показал, что больше всего пожаров происходит на территории Советского и Ленинского районов. Также, по сравнению с прошлым годом, число пожаров выросло в Металлургическом и Центральном районах города. Снижение наблюдается лишь в Калининском и Тракторозаводском районах.

В результате возгораний погибли 26 человек – на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали от пожаров 54 человека, в том числе 9 детей.

Особенно беспокоит рост числа пострадавших детей: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года оно увеличилось в 3 раза. Так, только на пожаре, разгоревшемся в минувшее воскресенье пострадали двое детей. Возгорание произошло в бывшем общежитии по улице Салютная.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 14:58 минут от диспетчера Центрального пункта пожарной связи 3-го отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области поступило сообщение о пожаре в одном из многоэтажных жилых домов города Челябинска.

К месту пожара были оперативно направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, в том числе подразделения МЧС: Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области. Уже через две минуты первые подразделения прибыли по указанному адресу. Для координации действий спасателей была развёрнута оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Как выяснилось, на лестничной клетке между 10-11 этажами 13-этажного панельного здания горит мусор.

По прибытию семь звеньев газодымозащитной службы приступили к разведке. Огнеборцами произведено предварительное развёртывание на пожарный гидрант. Одновременно с этим была проведена эвакуация людей с 10-го по 13-й этажи. Всего было спасено 23 человека, из них 4 детей (все по лестничным клеткам с помощью спасательных комплектов). С жителями дома на месте работали психологи «чрезвычайного» ведомства.

Пожарные ликвидировали открытое горение мусора на площади 20 квадратных метров; вскоре была объявлена полная ликвидация пожара.

В результате произошедшего погибших нет. По уточнённым данным на осмотр в детское отделение ГКБ №1 каретой скорой помощи направлены два ребёнка в возрасте 1 года 8 месяцев и 11 лет (подозрение на отравление продуктами горения). Причина пожара устанавливается. Всего на тушение пожара привлекался 71 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС – 50 человек, 15 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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