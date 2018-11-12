В Магнитогорске на рабочего упал лист фанеры: мужчина погиб

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 8 ноября на территории строящегося объекта по улице 50 лет Магнитки города Магнитогорска.
На голову 40-летнему рабочему с большой высоты упал лист фанеры. Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными.
По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение режима безопасности на возводимом объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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