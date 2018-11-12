Интриги не будет: для челябинского аэропорта определили финальную тройку «великих имен»

В России началось голосование за имена до 47 аэропортов. Исход голосования по Челябинску можно предсказать прямо сейчас.

Как уже сообщал «Новый День», проект «Великие имена России», в рамках которого предполагается присвоить международным аэропортам имена известных исторических личностей, анонсировал министр культуры России Владимир Мединский.

Общественная палата Челябинской области (ОПЧО) эту инициативу подхватила, составила свой список, а затем предложила высказать южноуральцам. Было предложено около 100 имен, из которых ОПЧО выбрало 10: список получился довольно странным: в него вошли один адвокат, один меценат, один религиозный деятель, один кинорежиссер, один ученый-естествоиспытатель, еще пятеро имеют отношение к войне и оборонной промышленности.

Следующий этап: всероссийский опрос, в ходе которого отбиралась финальная тройка. Кто принимал в нем участие, не известно, но Челябинск упустил шанс предстать в глазах мировой общественности как город, в котором ценят науку и искусство: все три имени в списке имеют отношение к военному комплексу. Лишь один из них известен в мире, другой – в одном городе, третьего в буквальном смысле проходят в школьном курсе истории, но мало кто, кроме историков определенной специализации, вспомнит, чем он заслужил такую честь.

ТОП-3 для аэропорта «Челябинск»:

Игорь Курчатов Виктор Макеев Борис Шапошников.

Голосование продлится до 5 декабря, чем он закончится, предугадать нетрудно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.11.18

В Магнитогорске на рабочего упал лист фанеры: мужчина погиб. / Марш матерей: челябинские общественники поймали чиновников на слове (ВИДЕО). / В Челябинске втрое выросло число пострадавших от пожаров детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»