Рост ВРП Южного Урала может стать импульсом дальнейшего социального развития региона

Объем валового регионального продукта в Челябинской области за 4 года увеличился на 25%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, индекс промышленного производства, по прогнозам на 2018 год, составит 102,4%. В прошлом году индекс промпроизводства превышал плановые показатели по стране и федеральному округу.

Если в 2014 году объем ВРП составлял 972 миллиарда рублей, то в 2017 году показатель увеличился практически на 25%, достигнув 1 триллиона 270 миллиардов рублей. Наибольший рост показали обрабатывающие производства, сельское хозяйство, предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, и строительные кампании. На сегодня Челябинская область занимает 6 место в стране по объему отгруженных товаров, работ, услуг в обрабатывающих производствах.

За четыре года общий объем инвестиций в основной капитал региона составил 838,1 миллиарда рублей, что вывело Челябинскую область по этому показателю на 25 место среди субъектов России. Благодаря крупным инвестпроектам южноуральцы получили 7 тысяч 818 новых рабочих мест.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в 2016 году был основан государственный фонд развития промышленности Челябинской области с целью содействия модернизации и развитию промышленности региона, организации новых производств, а также импортозамещение и развитие экспорта. Фонд профинансировал 8 проектов по развитию промышленных предприятий. Сумма займов, полученных предприятиями при поддержке фонда развития промышленности, составила 193,8 миллиона рублей, 74,4 миллиона рублей – из бюджета Челябинской области. Это позволило привлечь в регион 558,3 миллиона рублей инвестиций.

Благодаря последовательной политике регионального правительства на новый уровень вышла областная кооперация, были созданы пять промышленных кластеров: приборостроительный, робототехнический, машиностроительный, арматурный кластер и «УралАгроМаш». До конца 2018 года будут созданы еще два – транспортного машиностроения и приводной техники и специальной экипировки. Участие в кластерах позволяет их резидентам рассчитывать на субсидии из федерального бюджета и компенсацию до 50% затрат, связанных с проведением научных разработок и закупкой оборудования.

Еще одно направление развития промышленности, благодаря которому предприятия могут получить значительные налоговые преференции и льготы, – это индустриальные парки. В Челябинской области действуют два частных индустриальных парка – «Станкомаш» и «ММК – Индустриальный парк». В стадии завершения индустриальный парк «Малая Сосновка», прорабатывается открытие парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский». Региональная законодательная база позволяет резидентам индустриальных парков получать льготу по налогу на прибыль – снижение его до 13,5%, а также обнулять налога на имущество.

«Индустриальные парки работают во многих территориях, эта форма поддержки востребована у инвесторов. По сути, задача у индустриальных парков одна – создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. Собственно, мы этим и занимается. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов», – подчеркивает Борис Дубровский.

По поручению губернатора Бориса Дубровского правительство проводит планомерную работу по улучшению инвестиционного климата. В 2014 году Челябинская область была включена в число пилотных регионов по участию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. Благодаря системной работе за четыре года удалось значительно повысить значения по ряду показателей рейтинга.

С 2014 по 2018 годы значительно сократились сроки постановки земельных участков на кадастровый учет (с 31 до 18 дней); выдачи разрешений на строительство (с 114 до 79 дней); подключения к сетям электроснабжения (с 90 до 74 дней); выдачи градостроительного плана земельного участка (с 30 до 20 дней). Увеличена доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с 15% до 24%.

Одним из основных механизмов, которые помогают развивать экономику южноуральских моногородов, является создание территорий опережающего социально-экономического развития. На сегодня четыре южноуральских территории имеют статус ТОСЭР – Бакал, Верхний Уфалей, Озерск и Снежинск.

Резиденты ТОСЭР получают льготы: налог на имущество – 0% в первые пять лет, потом 1,1% в течение 5 лет вместо 2,2%. Налог на прибыль составит 0% в первые пять лет, потом он будет составлять 10% в течение пяти лет, а затем 20%, но предоставляются еще особые условия по таможенным процедурам.

Улучшение условий ведения бизнеса в регионе – приоритетная задача областного правительства, поставленная губернатором Челябинской области. По поручению главы региона проведена «перезагрузка» системы господдержки малого и среднего предпринимательства. Новая система кардинально отличается от тех инструментов, с помощью которых южноуральские власти предоставляли финансирование предпринимателям до 2016 года включительно.

Раньше бизнес получал только субсидии на компенсацию своих затрат, и эта система была хороша, особенно в кризис. Но был и серьезный минус – размер субсидии был ограничен, охват ее получателей был невелик. Борис Дубровский поручил перевести область к возвратным механизмам, что позволило помочь многим предпринимателям, а деньги возвращать в бюджет. Благодаря этой перезагрузке удалось увеличить количество получателей господдержки более чем в 10 раз – с 2 тысяч 300 до 25 тысяч предпринимателей.

В течение последних четырех лет наполняемость областного бюджета увеличивается, что стало возможным, в том числе, благодаря росту поступлений от основных налогов – налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. С 2014 года среднемесячная заработная плата в регионе увеличилась на 7 тысяч рублей: с 27 тысяч 682,5 рублей до 34 тысяч 852,7 рубля.

Растущая наполняемость бюджета позволяет правительству региона реализовывать инфраструктурные и социальные проекты. Так, с 2014 по 2018 годы в Челябинской области на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог было направлено порядка 56,5 миллиардов рублей, из них 51,3 миллиарда решением губернатора Бориса Дубровского из областного бюджета, а 5,2 миллиарда составила финансовая поддержка из федеральной казны.

За это время в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено более 276 километров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Отремонтировано более 512 километров областных и муниципальных автодорог, новая разметка нанесена более чем на 30 тысячах километров.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение сохранности дорожной сети Южного Урала. Автомобильные дороги поддерживаются в транспортно-эксплуатационном состоянии. На сегодняшний день этот показатель в Челябинской области составляет порядка 59%. К 2024 году доля дорог на Южном Урале, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85%. Ежегодно в режиме нормативного состояния региональные и федеральные трассы поддерживает более 600 автомобилей специальной техники.

На сегодня обеспечено устойчивое сообщение даже с самыми отдаленными территориями. С 2014 по 2018 годы в Челябинской области перевезено более 42 миллионов пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Областными властями решен социально важный вопрос – сохранен железнодорожный маршрут Аша – Кропачево, который до этого был отменен, так как считался убыточным. На сегодняшний день он субсидируется из областного бюджета, а время следования определено с учетом мнения жителей.

Большое внимание правительство области уделяет дорожной инфраструктуре региональной столицы. Так, за 2014-2017 годы в Челябинске построено, реконструировано и отремонтировано 3 миллиона 199,5 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети города. По итогам 2018 года приведут в порядок еще 1 миллиона 575,8 тысячи квадратных метров дорог. Всего – 4 миллиона 775,3 тысячи квадратных метров.

Формирование новой городской среды Челябинска, куда входит новое качество городских дорог и путепроводов, состояние общественного транспорта, комплексные вопросы благоустройства, станет важной частью подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. На всех гостевых маршрутах приведут в порядок фасады домов. Вместе с Союзом архитекторов России разрабатывается единая архитектурная концепция центра города, которая будет реализована к 2020 году. Уже утвержден дизайн-код, устанавливающий требования к вывескам и определяющий процедуру контроля за соблюдением Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории города. «Небольшими усилиями можно превратить Челябинск в комфортный город. Нужно сделать что-то притягательное не только для горожан, но и для всех жителей страны. После саммитов Челябинск должен получить импульс в развитии, как Казань или Сочи», – настаивает президент Союза архитекторов России, генеральный директор центрального дома архитектора Николай Шумаков.

Продолжается реализация программы газификации. В 2014-2017 годах по решению главы региона на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета было направлено более 2,7 миллиона рублей. Было построено 1 тысяча 57 километров газопроводов, возможность подключения к голубому топливу получили около 67,4 тысячи абонентов. Более 40 тысяч из них уже провели газ в свои дома. В 2017 году на газификацию из различных источников финансирования была выделена беспрецедентная сумма – свыше 1 миллиарда рублей. Это позволило построить более 400 км сетей высокого и низкого давления и обеспечить «голубым топливом» около 16 тысяч южноуральских семей. В 2018 году по решению губернатора на эти цели направлено более 750 миллионов рублей. До конца года планируется построить более 285 километров сетей и подключить 7 тысяч домовладений.

Рекордсменами по газификации на селе в 2018 году выступают Агаповский и Верхнеуральский районы – там, где была наиболее насущная потребность и низкие показатели газификации, и там, где местные власти смогли организовать качественную разработку проектной документации. Также реализованы проекты в Нагайбакском, Чебаркульском, Увельском и Аргаяшском районах.

«В последние четыре года на газификацию Чебаркульского района ежегодно выделяется до 40 миллионов рублей, – рассказал глава района Александр Король. – Полноценное финансирование программы началось по инициативе губернатора области Бориса Александровича Дубровского. С 2010 по 2013 год мы получили на газ всего четыре миллиона. Если бы газификация все время шла такими темпами, как сегодня, думаю, у нас в очереди уже не было бы ни одного проекта».

С 2014 года в Челябинской области действуют масштабные федеральные и региональные проекты по благоустройству городов и сел. В 2016 году губернатор инициировал проект «Реальные дела». На решение наиболее острых проблем из областного бюджета за три года было направлено более 2 миллиардов 270 миллионов рублей. В результате удалось реализовать свыше 5 тысяч больших и малых проектов, связанных с благоустройством территорий, ремонтом дорог, строительством новых котельных и газификацией, реконструкцией социальных учреждений, а также приобретением новой техники.

С 2017 года Челябинская область участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», по которому было благоустроено 835 дворов и 104 общественных территории. Общий объем финансирования в первый год составил 1 миллиард 191 миллион рублей: 833 миллиона рублей из федерального бюджета и 358 миллионов рублей из областного бюджета. В 2018 году программа продолжилась, ее финансирование составило 1 миллиард 54 миллиона рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 19%. Благодаря проекту в этом году в порядок привели еще 583 двора и 129 общественных территорий.

Также губернатор Борис Дубровский утвердил комплексную программу Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», на реализацию которой направят 5 миллиардов 254 миллиона рублей, причем 4 миллиарда 256 миллионов рублей – средства федерального бюджета, остальную сумму добавят из областного. Средства распределят равномерно на пять лет.

Не остаются в стороне и объекты социальной сферы. В Челябинской области продолжается работа по построению системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которая вскоре будет доступна даже в самых отдаленных населенных пунктах. Такую задачу ранее поставил губернатор Борис Дубровский. Всего с 2014 года на развитие здравоохранения из областного бюджета по распоряжению губернатора направили 140,5 миллиардов рублей, что составляет пятую часть бюджета региона.

Обеспеченность местами в детских садах и яслях, а также перевод школьников на одну смену обучения – приоритетные направления работы правительства Челябинской в сфере дошкольного и среднего образования. За четыре года в регионе построены и открыты 47 новых детских садов и 5 школ.

Сейчас все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, нехватка мест в яслях закрыта на 74% – такой проблемы нет в 27 из 43 муниципалитетов Челябинской области. За 2018-2019 годы в регионе будет создано 2,5 тысячи мест в детских садах, в том числе для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Также с 2014 года в регионе благодаря привлечению дополнительных средств из федерального бюджета увеличилось финансирование учреждений культуры – с 48 до 218,7 миллиона рублей.

В 2018 году 100% достигла информатизация библиотек – работа велась в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. С 2015 года Челябинская область совместно с Фондом кино участвует в поддержке кинотеатров по специальной программе фонда. В рамках проекта на конкурсной основе и на условиях софинансирования кинотеатры получают средства для реконструкции и переоборудования залов. До конца года в регионе откроется 19 кинозалов.

До конца этого года в Челябинский области обновят 28 домов культуры, в 16 из них проведут ремонт, в 12-и – переоснастят материально-техническую базу. Сумма затрат из областного бюджеты на эти работы составит 49 миллионов 963 тысяч рублей.

Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для массового занятия физкультурой и повышение мастерства профессиональных спортсменов – задачи, которые поставил перед правительством и муниципалитетами Челябинской области губернатор Борис Дубровский. «Здоровье жителей области – одна из приоритетных задач для регионального правительства. Очень важно, чтобы у всех желающих заниматься спортом была такая возможность», – подчеркивает губернатор Борис Дубровский.

С 2014 года в регионе открыли 482 спортивных объекта (включая стадионы, универсальные спортплощадки, лыжероллерные трассы, «тропы здоровья»). Из них 41 спортобъект – крупный, это спорткомплексы в Коркино, Карабаше, профессиональная велодорожка в Копейске, капитально отремонтированный дворце спорта в Локомотивном, реконструированный стадион «Центральный» в Магнитогорске и другие.

Вдвое – до 47% – увеличилась обеспеченность жителей Челябинской области спортивными сооружениями. На 14% больше стало южноуральцев, занимающихся спортом. В 5 раз увеличилось количество людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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